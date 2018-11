Ka shumë të rinj që pinë cigare, madje edhe në oborrin e shkollës.

Veçse për këtë dukuri po akuzohen edhe mësimdhënësit.

Drejtori i Arsimit në komunën e Prizrenit, Skënder Susuri i tha Klan Kosovës se së shpejti bashkë me kryetarin Mytaher Haskuka do të takohen me drejtorët e shkollave që ta gjejnë një zgjidhje për këtë problem.