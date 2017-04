Prizren| Prokurorja: Dëshmitarët e fajdeve i ndryshuan dëshmitë

Gjykata ka refuzuar kërkesën e prokurores speciale për të dëgjuar dëshminë e zyrtarëve policorë që i kishin intervistuar dëshmitarët e rastit të fajdeve në Prizren.

Prokurorja Merita Bina-Rugova e bëri këtë kërkesë me arsyetimin se dëshmitarët kanë ndryshuar dëshmitë e tyre nga frika e hakmarrjes nga të akuzuarit.

“Konsideroj se deklarimi i këtyre dëshmitarëve është i domosdoshëm për sqarimin e gjendjes faktike në këtë rast penal dhe për sqarimin e faktit se përse shumica e dëshmitarëve në tërësi i kanë ndërruar deklaratat të cilat i kanë dhënë më herët”, tha prokurorja speciale.

Prokurorja e bëri kërkesën pasi që në seancën e sotme gjyqësore në rastin e 14 të akuzuarve për fajde e vepra të tjera penale munguan sërish dëshmitarët e ftuar nga Gjykata.

Trupi gjykues njoftoi të pranishmit se për shumicën e dëshmitarëve ka marrë informacion se gjenden jashtë vendit.

Po ashtu, trupi gjykues mori vendim që të mos lexohen dëshmitë e dëshmitarëve të cilët nuk kanë dhënë dëshmitë e tyre para gjykatës.

I vetmi dëshmitar që prezantoi në Gjykatë ishte Avdi Zukaj. Ai para trupit gjykues deklaroi se e njeh vetëm të akuzuarin Gëzim Kqira, ndërsa tha se kishte pasur një herë një takim edhe me të akuzuarin Kastriot Kqira.

Dëshmitari Zukaj tha se të akuzuarit Gëzim Kqira i kishte shitur një parcelë, e cila më pas nuk kishte dal[ në rregull me dokumentacion dhe më pas Gëzimi i kishte kërkuar kthimin e të hollave.

Mirëpo, në këtë rast reagoi prokurorja duke i cituar dëshminë e tij të dhënë në procedurë hetimore.

“Isha në vështirësi financiare dhe e kam thirrë Gëzimin në telefon, i thash se jam keq për do pare dhe ai më tha a ke diçka që mundesh me lënë garancë, unë i thash e kam një pllac në Kolovicë, në Prishtinë, me tre ari, ai më tha ani mirë eja sonte me ma nënshkru te avokati e po t’i jepi 10 mijë euro”, lexoi prokurorja dëshminë e dëshmitarit dhënë në procedurën hetimore.

Pas këtij ballafaqimi dëshmitari e pranoi këtë pohim. “Po është e vërtetë kjo që kam deklaruar”, tha ai.

Në kontratën e nënshkruar te avokati në Pejë, prokurorja tha se dëshmitari ka deklaruar se parcela ka vlerën 30 mijë euro dhe kinse ka pranuar 12 mijë euro nga Gëzimi.

Këtë pohim dëshmitari e arsyetoi para Gjykatës duke deklaruar se nga i akuzuari Gëzim Kqira kishte marrë 12 mijë euro dhe jo 10 mijë siç kishte deklaruar më herët për t’i kthyer edhe 2,000 të tjera në formë të kamatës.

Ai tha se 2 mijë euro i kishte marrë nga Gëzimi paraprakisht për nevoja të shkollimit të fëmijëve mirëpo që nuk i kujtohej data kur i kishte marrë ato të holla dhe 10 mijë të tjera në këtë rast kur kishte lënë garancë parcelën e tij në Prishtinë.

Dëshmitari tha se paratë borxh ia kishte kërkuar vetëm Gëzimi dhe atë pa kurrfarë presioni, ndërsa tha se askush tjetër nuk e kishte thirrur për këtë punë.

Në ballafaqimin me dëshminë e tij, prokurorja i rikujtoi se kishte deklaruar se kishte pasur thirrje edhe nga Kastriot Kqira, gjë për të cilën dëshmitari në gjykatë tha se nuk i kujtohej.

Po ashtu, trupi gjykues refuzoi kërkesën e avokatit Azem Vllasi që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet babai i të akuzuarit Tunë Kqira, Gjergji, për të dëshmuar mbi mënyrën e fitimit të pasurisë së familjes Kqira.

Gjykata refuzoi edhe kërkesat për ndërprerjen e masës së paraburgimit për Marian e Kastriot Kqirën si dhe për Besfort Omajn e Benson Buzën dhe masën e arrestit shtëpiak ndaj Tunë e Gjon Kqirës.

Në seancën e radhës do të dëgjohen ekspertët financiarë Riza Blakaj e Vehbi Imeri.

Sipas Prokurorisë Speciale, gjatë disa viteve të kaluara, të pandehurit Tunë, Kastriot, Gjon, Marjan, Gjekson e Gëzim Kqira dhe Benson Buza kanë vepruar si grup i organizuar kriminal më qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë të dobisë financiare, duke kryer vepra të rënda penale.

Sipas aktakuzës, Tunë Kqira i ka mbikëqyrur dhe i ka drejtuar veprimet e këtij grupi kriminal.

Grupi ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare ose papërvojën e të dëmtuarve dhe u ka dhënë para me fajde.

Pastaj, duke përdorur kërcënimet e rënda, i kanë detyruar të paguajnë kamata dukshëm joproporcionale ose të kryejnë ndonjë veprim tjetër në dëm të pasurisë së tyre. / KALLXO.com