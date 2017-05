Prizren: Prokurorja Mehreme Hoxha, tërhiqet nga një aktakuzë

Prokurorja Mehreme Hoxha, në seancën e së martës të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prizren, ka hequr dorë nga aktakuza, pasi i dëmtuari, L. T. është tërhequr nga propozimi për ndjekje penale.

Prokurorja Hoxha deklaroi se tërhiqet nga aktakuza ndaj të akuzuarit G.B. , për veprën penale kanosje, sepse ndjekja penale për këtë vepër parashihet vetëm nga propozimi i palës së dëmtuar.

Ndryshe, G. B. me 16 mars 2015 rreth orës 19:55 në Prizren, në rrugën “Sheh Emini” seriozisht i kanoset personit tjetër se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe, në atë mënyrë i pandehuri përmes mesazhit telefonik e kanos me fjalë të dëmtuarin, Leotrim Tafallari, me të cilat veprime te i dëmtuari është shkaktuar frikë.

Sipas Prokurorisë, i akuzuari ngarkohej më veprën penale “kanosje”, sipas nenit 185 paragrafit 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj./betimiprdrejtesi/