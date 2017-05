Prizren: Shtyhet gjykimi ndaj të akuzuarit për vjedhje të pyllit

Në Gjykatën Themelore në Prizren, të martën ishte paraparë të mbahej shqyrtimi gjyqësor ndaj të akuzuarit për vjedhje pylli, B. L. .

Mirëpo mungesa e këtij të fundit, bëri që seanca në fjalë të shtyhej deri në deri në sigurimin e adresës së saktë të të akuzuarit.

Gjykatësi Refki Piraj konstatoi se prezent në këtë shqyrtim ishte prokurori Musli Gashi.

B. L. akuzohet se më 3 tetor 2013, rreth orës 12:30, në hyrje-dalje për në autostradën “Ibrahim Rugova” në Prizren, nga ana e Policisë së Kosovës ishte hasur duke i bartur me kamionin të markës “MAN”, dru të llojit ahu, me vëllim të përgjithshëm gjashtë metra kube.

Sipas aktakuzës, kjo bartje ishte bërë pa leje paraprake të organit përkatës, të cilat dru dyshohen të jenë vjedhur. Të njëjtat më pas edhe janë konfiskuar nga ana e policisë.

Ai ngarkohet me veprën penale “vjedhje pylli” nga neni 358, paragrafi 2 të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre muaj deri në tre vite./betimiperdrejtesi/