Prizren: Tre muaj burgim me kusht për rrezikim të trafikut

M. G., pasi pranoi fajësinë për veprën penale “rrezikimi i trafikut publik” në seancën e së premtes, u shpall fajtor nga Gjykata Themelore e Prizrenit dhe u dënua me tre muaj burgim me kusht. I njëjti për këtë proces gjyqësor nuk kishte të angazhuar mbrojtës.

Pranimi i fajësisë nuk u kundërshtua as nga prokurorja Sahide Sefa.

Ndërkaq, sipas gjykatëses së rastit Shpresa Emra, me rastin e shpalljes së aktgjykimit janë marrë parasysh të gjitha rrethanat, duke përfshirë edhe faktin se M.G. ka shfaqur kujdes ndaj të dëmtuarit A. Sh. deri sa ky i fundit kishte marrë trajtimin e duhur mjekësor pas aksidentit.

Sipas aktakuzës, M. G. më 12 prill 2016, rreth orës 12:00 në rrugën “Ismet Jashari” në Prizren, rrezikon trafikun publik.

I njëjti duke drejtuar automjetin e udhëtarëve, kur arrin në vendin kritik, duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes, me anën e djathtë të automjetit e godet çantën e të dëmtuarit A.Sh, ku si pasojë i dëmtuari sillet dhe me kokë godet njërën nga xhamat e veturës.

Me këtë veprim të dëmtuarit i shkakton lëndim të lehtë trupor.

Ndryshe, vepra penale “rrezikim i trafikut publik” nga neni 378 paragrafi 6, lidhur me paragrafin 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, është e dënueshme me gjobë ose me burgim deri në një vit./betimiperdrejtesi/