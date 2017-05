Prizren: Urdhërarrest për të dëmtuarën

Shqyrtimi kryesor i paraparë të mbahej ndaj të akuzuarit për kanosje, A. B. , u shty për shkak se e dëmtuara E. S. nuk ishte prezente në Gjykatën Themelore në Prizren.

Ndaj të njëjtës, gjykatësi Fatmir Krasniqi lëshoi urdhërarrest të hapur, duke i dërguar kërkesë Ministrisë së Drejtësisë në Prishtinë.

Ajo për këtë shqyrtim ishte ftuar të dëgjohej në cilësi të dëshmitares.

Mirëpo, e dëmtuara ka dy vite që ka ikur në Shqipëri, për çka edhe ndaj saj ishte lëshuar urdhëresë për sjellje me 20 mars 2017. Mirëpo prezenca e saj nuk ishte siguruar.

Ndryshe, në këtë seancë prezent ishte prokurorja Elfete Purova, dhe i akuzuari A.B. , i cili nuk kishte mbrojtës.

Gjykatësi Fatmir Krasniqi, shqyrtimin e radhës do ta caktoj posa të sigurohet prezenca e të dëmtuarës Sula.

Sipas aktakuzës, A. B. më 22 korrik 2015, rreth orës 22:40, përmes telefonit mobil, me SMS, pas një mosmarrëveshje të më hershme, e kanos seriozisht të dëmtuarën Elvane Sula. I njëjti të dëmtuarës i drejtohet me fjalët “nuk do të lejoj me u martu kurr, ska kush të më ndal kur të vendosi hakmarrjen” dhe fjalë të tjera, të cilat tek e dëmtuara kanë shkaktuar frikë, ankth dhe seriozisht ndihet e kanosur.

Sipas aktakuzës, i dyshuari e ka kryer veprën penale “kanosje” nga neni 185, paragrafi 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj./betimiperdrejtesi/