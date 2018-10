Prizrenasit e filmuan viktimën në motel, më pas e shantazhuan me publikim në këmbim të 500 eurove

Të dyshuarve për filmimin dhe më pas shantazhimin me publikimin të materialeve intime në këmbim të parave, Gjykata Themelore e Prizren ua ka caktuar nga 30 ditë paraburgim.

Dy të dyshuarit sipas njoftimit të Gjykatës dyshohen se me qëllim të përfitimit të parave e kanë filmuar fshehurazi dhe më pas e kanë kërcënuar viktimën-vajzë me publikimin e materialit intim.

“F.B. dhe A.H. dyshohen nga prokuroria së të njëjtit me datën 14.10.2018, rrethe orës 19:30 minuta, në motelin “Tini” në Prizren duke vepruar në bashkëveprim dhe koordinim në mes vete, dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete pajtohen që i pandehuri me iniciale F. B. ta takoj fillimisht të dëmtuarën në qytet dhe pas insistimeve të shumta arrin ta bind që të shkojnë në motel, përderisa ishin marrë vesh i pandehuri me iniciale F. B. me të pandehurin me iniciale A. H. që të xhirojnë skenën fshehurazi, të cilën më pas i pandehuri F. B. e kishte shfrytëzuar për t`i bërë shantazh të dëmtuarës duke i kërkuar të njëjtës që t’ua paguaj të pandehurve shumën prej 500 (pesëqind) euro duke e kanosur seriozisht përmes sms-ve nga rrjeti “SnapCHap” se nëse nuk i paguan shumën e kërkuar, do t`i publikojnë videon intime, e cila video të dëmtuarës do t’ia dëmtonte rëndë nderin dhe autoritetin”, thuhet në njoftim.

Më tej Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, njofton se duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej një (1) muaji ndaj të pandehurve me iniciale F.B. dhe A.H. që të dy nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Shantazhi nga neni 341 para.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe veprës penale fotografimi dhe filmimet tjera të paautorizuar nga neni 205 (1) i KPRK-së. Masa e paraburgimit do t’iu llogaritet prej momentit të arrestimit datë 15.10.2018 prej orës 13:10 dhe do të zgjasë deri më datën 15.11.2018.