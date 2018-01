EC Ma Ndryshe shpall thirrjen për konkursin “Prizreni – familja ime, shtëpia ime, historia ime”. Për të marrë pjesë në këtë konkurs duhet të dorëzohen fotografi të shtëpive të Prizrenit, të realizuara përpara vitit 1990. Aktiviteti i njëjtë do të zhvillohet paralelisht edhe në Shkodër dhe pas përmbylljes së dorëzimit të fotografive dhe përzgjedhjes së tyre nga juria, do të organizohet një ekspozitë me fotografitë e shtëpive të përzgjedhura nga Prizreni dhe Shkodra në të dy qytetet.

Aplikuesit duhet të dorëzojnë në formë fizike në zyren e EC Ma Ndryshe fotografi të shtëpive të vjetra të Prizrenit përpara vitit 1990. Fotografia duhet të jetë e realizuar nga fasada e jashtme e ndërtesës. Në rast të dorëzimit plotësohet formulari i konkursit me detajet dhe historikun e shtëpisë.

Pronari i fotografisë ka të drejtë të tërheqë fotografinë origjinale, sapo të përfundojë vlerësimi i jurisë,

Pronarit të fotografisë së përzgjedhur i dhurohet një kopje e albumit “Prizreni – familja ime, shtëpia ime, historia ime”,

EC do t’ua kthejë fotografinë origjinale zotëruesit, sapo të mbyllet vlerësimi i jurisë,

4. organizata EC ruan të drejtën e botimit të të gjitha fotografive të përzgjedhura nga Juria,

Afati i fundit për dorëzimin e fotografisë është fundi i muajit Shkurt.

Adresa e dorëzimit të fotografisë: OJQ EC Ma Ndryshe, Rruga “Saraqët” 5, Prizren