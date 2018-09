Prizreni paralajmëron krijimin e Zyrës së Gjelbër

Përfshirja e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm brenda komuniteteve në Kosovë është trajtuar në diskutimin publik të mbajtur të mërkurën në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Debati i organizuar nga Balkan Green Foundation (BGF), që është pjesë e Konsorciumit Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), ka nxjerrë në pah sfidat e pushtetit lokal në raport me këtë çështje, sikurse edhe brengat dhe telashet e ndryshme që kanë qytetarët kundruall pushtetit lokal e qendror.

Drejtori ekzekutiv i BGF-së, Visar Azemi, tha se përfshirja në diskursin publik të kësaj teme mbetet e rëndësisë së veçantë.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka ka pohuar se çështja ambientale është aspekti kyç i zhvillimit të qëndrueshëm.

“Ne si komunë duke i marrë për bazë edhe zhvillimet globale jemi duke punuar për krijimin e një Zyre të Gjelbër, që do të merret me çështjet e ngrohjes globale dhe ndikimit në Prizren, si dhe fushat e ekonomisë ku mund të krijohet punësim me aktivitetet ekonomike që janë në përputhje me ambientin”, ka thënë Haskuka. Si tri sfera të rëndësishme për zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së Prizrenit ka veçuar turizmin, bujqësinë dhe arsimin e edukimin