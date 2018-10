Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka njoftuar se në këtij qyteti po i shtohen edhe një hapësirë e madhe me gjelbërim.

Sipas Haskukës, një kodër e tërë është duke u pyllëzuar me pisha.

“Kodra mbi lagjen e Ralinit, që njihet në popull me emrin “Dalltullum”, po pyllëzohet e tëra me me pisha. Pos gjelbrimit të peisazhit, nga ky veprim qyeti përfiton një hapsirë të re rekreative dhe vrojtuese, me njërën prej pamjeve më të bukra të Prizrenit”, ka shkruar Haskuka në Facebook.