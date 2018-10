Prizren:Një muaj paraburgim për shtetasin e Shqipërisë, organizoi bixhoz të paligjshëm

Gjykata Themelore e Prizrenit njofton se ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej një (1) muaji ndaj të pandehurit me iniciale G.K. nga Elbasani, Republika e Shqipërisë, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm.

Masa e paraburgimit do ti llogaritet prej momentit të arrestimit datë 16.10.2018 deri më 16.11.2018.

I pandehuri, nga data e pavërtetuar e deri më 09.12.2016, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete dhe për tjetrin G.K. në cilësinë e drejtorit dhe bashkëpronar i Kompanisë” LlotoSport” së bashku me të pandehurin me iniciale B.S. menaxher rajonal i “LlotoSport” në Prizren dhe A.H. mbikëqyrës, organizojnë, marrin pjesë në organizimin e lojërave të fatit, për të cilat nuk është dhënë licenca nga organi kompetent

Më 9 shtator të 2016 rreth orës 21.40 minuta është gjetur se bastorja sportive “LlotoSport” si dhe bastore tjera “Kasëmbeg” punojnë pa licenca.

Kështu ashtu që i pandehuri A.H. në cilësinë e mbikëqyrësit të bastoreve ia mundëson të pandehurit me iniciale B.S. që nga bastet të fitonte 2.100 euro.

I pandehuri me iniciale G.K. vetëm nga bastet ka realizuar përfitim 45.600 euro ndërsa nga mos licencimi i bastoreve fiton 25.000 euro e cila rezulton me një përfitim prej 70.600 euro.