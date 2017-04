Prokurori tërhiqet nga ndjekja penale ndaj dy femrave në Prizren

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren Zejnullah Gashi, të enjten, ka hequr dorë nga ndjekja penale ndaj të akuzuarave për veprën penale “vjedhje”, N. B. dhe H. L..

Prokurori Gashi tha se nuk ka elemente të kryerjes së veprës penale.

Para se të merret vendimi i lartcekur, e dëmtuara E. S. , në cilësi të dëshmitares deklaroi se të akuzuarat kanë qenë në shtëpinë e saj në ditën kritike. E njëjta tha se ndoshta ato janë koordinuar për të vjedhur gjësende nga ajo.

Të akuzuarat, të cilat nuk kishin avokat mbrojtës, deklaruan se nuk kanë vjedhur asnjë stoli, duke shtuar se e dëmtuara ka probleme shëndetësore e mentale.

Sipas aktakuzës, N. B. dhe H. L. më 6 shtator 2014, rreth orës 10:30, në Prizren, marrin gjësende nga shtëpia e të dëmtuares E. S. , me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së luajtshme.

Nga e njëjta marrin stoli dy unaza, duke shfrytëzuar momentin kur e dëmtuara nuk ishte prezent në dhomën e ndenjës. Të akuzuarat i kishin shkaktuar dëm material Seilerit në vlerë prej 1,000 euro.

Ndryshe vepra penale "vjedhje" nga neni 325 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës , dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre vite.