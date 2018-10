Prokuroria në Prizren ngre 145 aktakuza për raste të dhunës në familje

Prokuroria Themelore e Prizrenit, ka publikuar njoftimin për veprimtarinë e vet 9- mujore, ndërsa ka vënë në dukje se Departamenti i përgjithshëm i saj, për periudhën janar – shtator 2018 ka ngritur 145 aktakuza kundër 174 personave, për rastet e dhunës në familje.

Ndërkaq, në Departamentin e krimeve të rënda të kësaj prokurorie për të njëjtën periudhë kohore është ngritur 1 aktakuzë kundër 2 personave, shkruan sot Koha Ditore.

“Prokuroria Themelore r Prizrenit, për periudhën janar – shtator 2018 ka pranuar 85 kallëzime penale, ndërsa 104 kallëzime penale ka trashëguar nga vitet paraprake. Gjatë kësaj periudhe janë ngritur gjithsej 145 aktakuza”, thuhet në komunikatën e prokurorit të shtetit.

Aty sqarohet se aktakuzat e ngritura kryesisht kanë të bëjnë me veprat penale si: “Kanosje” nga neni 185, “Sulm” nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, dhe “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 188 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sikurse edhe “Shkelje e urdhrit mbrojtës” nga neni 25 i Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje./