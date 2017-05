Pronari i lokalit “Besi” në Prizren, dëshmon për vjedhjen që i ndodhi në vitin 2012

Pronari i lokalit “Besi” në Prizren, A. M. , i cili është i dëmtuar në rastin ndaj të akuzuarit për vjedhje të rëndë, L. B. , në seancën e së enjtes u dëgjua në cilësi të dëshmitarit.

A.M. deklaroi se kur ka shkuar të hap lokalin në ora shtatë të mëngjesit, pasi ka hyrë brenda e ka vërejtur se ishte thyer xhami. I njëjti tha se menjëherë e ka kontaktuar policinë, të cilët kanë shkuar në vendngjarje pas dy orëve.

“Familja ime dhe familja e këtu të akuzuarit jemi në një lagje dhe kemi raporte. Unë nuk e di se kush e ka kryer veprën penale, andaj dëshiroj të zbardhet e vërteta” tha pronari i lokalit.

Pas dëgjimit të të dëmtuarit, prokurori Fatos Ajvazi i propozoi gjykatës që të dëgjohet edhe dëshmitari Besart Memqaj. Meqenëse ky i fundit ishte i mitur në kohën e kryerjes së veprës penale, ndaj tij ishte zhvilluar procedura e veçuar.

Ndërkaq, mbrojtësja me autorizim e të akuzuarit , avokatja Bahrije Besimi, propozoi që të dëgjohet edhe eksperti i daktiloskopisë.

Gjykatësja e rastit Teuta Krusha, aprovoi propozimin e prokurorit Ajvazi, ndërsa për propozimin e mbrojtëses Besimi do të vendos në njërën nga seancat e radhës.

Shqyrtimi i radhës u caktua për 3 korrik 2017, në ora 11:00.

L. B. akuzohet se më 25 maj 2012, gjatë orëve të natës, në rrugën “Ismail Qemaili” në Prizren, në lokalin “Besi” të të dëmtuarit A. M., me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme, së bashku me të pandehurin B. M. thyejnë xhamin e lokalit dhe marrin 100 euro. Të njëjtit më pas largohen nga vendi i ngjarjes.

I dyshuari është akuzuar për “vjedhje të rëndë” nga neni 253 paragrafi 1, nën paragrafi 1, lidhur me nenin 23, të Kodit Penal të Kosovës, e cila dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Ndërsa me nenin 327, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre deri në shtat vjet./betimiperdrejtesi/