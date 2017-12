PZAP hedhë poshtë ankesën e PDK-së në Prizren

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), ka hedhur poshtë ankesat e LDK-së lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të raundit të dytë në Prishtinë, Dragash dhe Kamenicës

PZAP po ashtu ka hedhur poshtë ankesat e PDK-së për Prizren, Rahovec dhe Klinë. Po ashtu ankesa e paraqitur për kryetar të komunës së Shtimes është hedhur si e palejuar.

Më poshtë njoftimi i plotë i PZAP-së:

Ju informojmë se PZAP-i ka shqyrtuar dhe vendosur të gjitha apelet e paraqitura kundër vendimit të KQZ-se për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve komunale te 22 tetorit 2017 për Raundin e Dytë për Kryetar te Komunave të mbajtura me 19.11.2017.

PZAP-it lidhur me apelet e paraqitura nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka vendosur si ne vijim:

a) Apeli për komunën e Prishtinës një pjese e apelit është hedhur si e palejueshme dhe një pjese e apelit është refuzuar si i pa bazuar,

b) Apeli për komunën e Dragashit është refuzuar si i pa bazuar,

c) Apeli për komunën e Kamenicës është hedhur si i pasafatshëm .

PZAP-it lidhur me apelet e paraqitura nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka vendosur si në vijim:

a) Apeli për komunën e Prizrenit është hedhur si i palejuar,

b) Apeli për komunën e Rahovecit një pjesë e apelit është hedhur si e palejueshme dhe një pjese e apelit është refuzuar si i pa bazuar,

d) Apeli për komunën e Klinës është hedhur si i palejuar.

Apeli i paraqitur nga kandidati i pavarur për kryetar te komunës së Shtimes është hedhur si i palejuar.

Kundër këtyre vendimeve është e lejuar ankesa brenda njëzetekatër (24) orëve nga momenti i pranimit të vendimit nga pala ne Gjykatën Supreme të Kosovës. Gjykata Supreme duhet te vendos lidhur me ankesat brenda 72 orëve. /Telegrafi/