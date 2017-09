Quni: Heshtja e vrasjeve me motive politike është tregues i pazotësisë

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Quni, ka thënë se heshtja për dy dekada e organeve të autorizuara në rastet e vrasjeve me motive politike është tregues i pazotësisë, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri.

Në një intervistë dhënë për gazetën Bota Sot, ai bënë të ditur se një qeveri e përbërë nga mbi njëzet parti me programe, ideologji dhe interesa të ndryshme, sipas tij është jo funksionale dhe e pa dobishme.

Tutje ai ka treguar se, “unë deri më tani nuk jam kontaktuar nga asnjë gjykatë që të deklarohem apo të dëshmojë. Nëse kjo ndodh, me dinjitet do ta mbrojë luftën e UÇK-së me të gjitha vlerat e saj”.