Qytetari nga Malisheva publikon pamjet, kështu ia thyen persona të maskuar marketin në 3 të natës (Video)

Një qytetar nga Malisheva, ka treguar se si i është thyer marketi i tij, rreth orës 3:08 të mëngjesit të sotëm.

Esat Krasniqi, ka publikuar edhe fotografitë dhe videon në rrjetin social Facebook, në të cilat shihen persona të maskuar, duke kryer vjedhjen.

Krasniqi është shprehur i shqetësuar me gjendjen e sigurisë në vend, duke thënë se po rrezikohet edhe jeta e njerëzve

Postimi i tij i plotë:

24-08-2018

Ora 3:08 e mengjesit…….!

Definitivisht ska mbet me jetu ne ket vend, ska as siguri, ska as shtet ska asgje, ta marrin edhe atë qka e fiton me ndjerz e me punen edhe te femijëve, rrezikohesh edhe me jetë e lere mo per mall e per pasuri qe zbehet fjalë….!

Nuk eshte hera pare qe na eshte thyer marketi, por asnjeher se beme aq te madhe, kesaj here me shkas i postova keto foto edhe kete video te ketyre bastardave, se deri neser do ju ndodh dhe juve, e qe lutem kurr mos te ju ndodhë….

Ju lutem shperdajeni leta shohin te gjithe, mos ndoshta dikush ka has ne ta…..! Edhe neve edhe juve na ndihmon…….!