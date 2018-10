Rahoveci furnizohet me vaksina kundër gripit sezonal

Drejtori për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale në Komunën e Rahovecit, Samir Msutafa njoftoi se janë furnizuar me vaksina kundër gripit sezonal për të moshuar dhe se vaksinat janë pa pagesë.

Në njoftim bëhet e ditur se do të vaksinohen të gjithë personat e moshuar dhe me sëmundje kronike.

“Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ‘Fahredin Hoti’ në qytetin e Rahovecit është furnizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, me vaksina kundër gripit sezonal në sasi të konsiderueshme të vaksinave dhe se vaksinat janë pa pagesë. Në ditët në vazhdim do të fillohet me vaksinimin e të gjithë atyre të cilët kanë nevojë për vaksinim në QKMF dhe në QMF, në gjithë territorin komunës. Nëse ka nevojës vaksinat mund t’i shpërndajmë edhe në qendra të tjera të mjekësisë familjare”, tha Mustafa. /Telegrafi/