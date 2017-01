Ramadan Muja, formon komision për situatën e krijuar nga bora

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, ka formuar Komisionin për mbarëvajtjen e situatës të shkaktuar nga reshjet e borës. Anëtarë të këtij komisioni janë : Sulltan Badallaj, drejtor i DSHP-së- kryesues, Bedria Ejupagiç, drejtor i DES,Bajram Berisha, zyrtar në DSHP, Galip Belallari, zyrtar në DSHP,Idaim Kryeziu, zyrtar në DES, dhe Fail Hoxhaj, Kordinator, DI-së.

“Detyrat e Komisioni nga pika 1 i këtij Aktvendimi janë: të bëjë vlerësimin dhe mbarëvajtjen e situatës të shkaktuar nga reshjet e fundit të dëborës, Inspektimin e situatës dhe nevojave të emergjencës. Detyrat tjera të komisionit janë paraparë edhe në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera, nr. 04/L-027, dhe të ligjeve dhe akteve të tjera në fuqi”, thuhet në vendimin e Mujës.

“Komisioni për çdo situatë dhe vlerësim të gjendjes në teren të shkaktuar nga dëbora dhe fatkeqësitë tjera natyrore, do të mbajë të informuar Kryetarin për gjendjen e sigurisë të qytetit dhe qytetarëve, komisioni do ti raportoj me shkrim kryetarit të Komunës”.

“Autorizohet komisioni, i përshkruar si në pikën 1 të këtij aktvendimi, që në bashkëpunim me kompanitë publike si dhe Institucionet tjera përkatëse si në nivel lokal, ashtu edhe në atë qëndror, të koordinohen dhe ti ndërmarrin të gjitha veprimet për t’u dalë në ndihmë qytetarëve në situatën e rënduar të shkaktuar nga reshjet e fundit të dëborës”./PrizrenPress.com/