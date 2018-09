Reagime të shumta edhe në Prizren për “listën e veteranëve të rrejshëm”

Pas publikimit në medie te një liste nga Prokuroria, të përfituesve të kundërligjshëm të statusit të veteranit të luftës, në Prizren por edhe mbarë vendin, të hënën kanë pasuar reagime të shumta nga drejtuesit e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së dhe individ të ndryshëm.

Nuhi Shipkovica dhe Urim Krasniqi, ndjehen të trishtuar me lajmin se emrat e tyre dhe disa bashkëluftëtarëve të tjerë, ndodheshin në listën e përfituesve të kundërligjshëm të statusit të veteranit të luftës, e cila mbrëmë është publikuar në shumë medie. Ky i fundit, thotë se, nuk mund të besoj se luftëtarët e vërtetë mund të barazohen me matrapazët, në një listë të manipuluar me prapavijë politike.