Selimi në Prizren:Rruga e Qeverisë është Beogradi, e Vetëvendosjes, Kosova

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje! Rexhep Selimi, tha se Kosovës i kanë mbetur vetëm dy rrugë për të ardhmen.

“Kosova ka dy rrugë, ose me këtë qeveri drejtë Beogradit, ose me VETEVENDOSJE! drejt shtrirjes se sovranitetit të plotë të Kosovës, pa ‘Zajednicë’ dhe demarkacion të padrejtë me Malin e Zi”, tha Selimi, gjatë një takimi në fshatin Malësi e Vrrinit në Prizren.

Ai, në këtë takim ka folur, për situatën politike në Kosovë. Sipas tij, situata në Kosovë është shumë e rëndë, shkruan PrezrenPress.

Selimi në këtë takim është shoqëruar nga anëtari i Kryesisë, Adem Shabanaj, dhe kuvendarët e Prizrenit, Arbër Rexhaj dhe Drita Millaku.

Rexhaj dhe Millaku thanë se Vetëvendosje! po shtrihet gjithandej komunën e Prizrenit.

“Kjo do të prodhojë rezultate drejt fitores”, thanë Rexhaj dhe Millaku /PrizrenPress.com/