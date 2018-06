Rifunksionalizohet e-kiosku për nxjerrjen e dokumenteve në Prizren

Njëri nga e-kiosqet që shërbejnë për nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile është ri-funksionalizuar në Komunën e Prizrenit.

Këtë e bëri të ditur, Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka në një postim në Facebook.

“Sot, bashkë me drejtorin e Administratës Publike, Osman Hajdari, kemi rifunksionalizuar punën e e-kioskut të parë.Për shkak të fluksit të madh që pritet të jetë gjatë muajve të verës nga ana e diasporës, e-kioskun e kemi zhvendosur pranë objektit të komunës”, shkroi ai.

Ai ka treguar se në këtë kiosk qytetarët mund të nxjerrin: Ekstraktin e lindjes ,çertifikatën e lindjes, çertifikatën e martesës, çertifikatën e shtetësisë dhe çertifikatën e vendbanimit.

Haskuka gjithashtu tregoi lokacionet se ku do të vendosen edhe dy e-kiosqe të reja në këtë komunë.

“Gjatë këtij muaji do t’i rifunksionalizojmë edhe dy e-kiosqe të tjera. Funksionalizimi i e-kioskut të dytë do të jetë pranë Departamentit të Pasaportave, në ambientet e jashtme, ndërsa e-kiosku i tretë do të zhvendoset në pikën kufitare në Morinë. Përndryshe, projekti i e-kiosqeve është një prej projekteve të dështuara të qeverisë së kaluar”, shkroi Haskuka.