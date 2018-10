Rikthehet në Prizren Çlirim Maloku i cili u rrah brutalisht në Novi Sad

Gjatë këtij muaji në Novi Sad të Serbisë ishin rrahur brutalisht dy kosovarë. Brendon Gigollaj e Çlirim Maloku 19-vjeçar, kishin qenë dy viktimat.

Çlirimi madje kishte marrë disa lëndime serioze trupore, për kurimin e së cilave qëndroi me javë të tëra në spitalet e Serbisë për kurim..

Por sot gjatë ditës Çlirimi u kthye në Kosovë shëndosh e mirë. Lajmin për kthimin e tij e ka bërë të ditur vet Çlirimi. Ai ka njoftuar se sot është kthyer në Kosovë.

“Pasi u përmirësova me shëndet dhe arrita të kthehem në vendin tim sot kaluam disa momente të lumtura me miqt e mi. Falenderoj shum familjen, miqt dhe gjith shqiptart kudo në bot per perkrahjen e tyre dhe falenderoj zotin qe shendeti im esht mir”, ka shkruar 19-vjeçari.

E Brendon Gigollaj e Çlirim Maloku 19-vjeçar, ka pak kohë që kishin shkuar për në Novi Sad për të punuar si furrtar.

Profesion ky, me të cilin familja e Çlirimit e kishin ushtruar me vite.