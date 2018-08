Rrëfimi i familjarëve për 44 vjeçarin nga Malisheva që vdiq në vendin e punës në Itali

44-vjeçari deri të dielën ishte në pushime në vendlindje, ndërkaq të hënën e kishte nisur ditën në kompaninë e mobileve, ku punon tash e 20 vjet. Pas goditjes së marrë, nuk arriti të mbijetojë, raporton KTV.

Vajza e tij, Bleona Gashi, rrëfen momentet e fundit me babanë e saj, i cili shkoi në punë dhe nuk u kthye më.

Ndërkaq, axha i Shpejtimit, Mehmet Gashi, thotë se ende nuk i dinë saktësisht rrethanat e vdekjes së nipit. Bën të ditur se do të angazhojnë një avokat lidhur me hapat që do t’i marrin tutje ndaj kompanisë.

Prej vitesh, 44-vjeçari shqiptar jetonte me gruan dhe tre fëmijët e tij në Itali.

Trupi i tij pritet të sillet mbrëmjen e së premtes, ndërsa varrimi do të bëhet të shtunën