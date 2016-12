Rrëfimi i Ukë Rugovës për biznesin me viza

Insajderi sjell material ekskluziv të marrjes në pyetje të Ukë Rugovës nga hetuesit e EULEX-it. Rugova pyetet nga hetuesit për miqësinë me Izet Beqirin e kërkuar nga Interpoli, për numrin e aplikacioneve për viza që ka dorëzuar në ambasadën italiane në Prishtinë si dhe për njohjen me tre ish-zyrtarët e kësaj ambasade Michal Giffonin, Florian Petanin e Fawzi Habib.

“Ndërmjetës pa pagesë me qëllime humane”, ishte përshkrimi që Ukë Rugova ia ka bërë vetes kur më 15 prill të vitit 2014, ishte marrë në pyetje nga hetuesia e EULEX-it lidhur me biznesin e vizave italiane.

Madje gjatë intervistimit disa orësh, në një moment i kërkon ndjesë hetuesve policorë për rrëmbimin nga emocionet kur flet për varfërinë në vend.

Duke provuar ta bindë hetuesin e EULEX-it se ndërmjetësimi për viza përbente vepër humane, ia përmend rastin “Tisa”, ku gjeten vdekjen disa veta duke tentuar të ikin ilegalisht nga Kosova.

Por ish-deputeti Rugova kishte mbetur i pa fjalë kur hetuesit policorë ia kishin kërkuar një koment lidhur me një bisedë telefonike që kishte bërë me Izet Beqirin.

Ukë Rugova bashkë me Beqirin akuzohen se kanë udhëhequr një grup kriminal, i cili ka përfituar para njerëzit që kërkonin të pajiseshin me viza Shengen. Insajderi ka siguruar komplet dosjen e rastit ‘Grande’, ku njëzet veta akuzohen se kanë përfituar nga biznesi i shitjes së vizave. Pjesë e dosjes është intervistimi i Ukë Rugovës nga hetuesit e EULEX-it.

Aty tregohet se hetuesit e kishin përballur Rugovën me një fakt të rëndësishëm: biseda e datës 31 dhjetor e vitit 2013, e zhvilluar në ora 13:12, ku Rugova e Beqiri, sipas prokurorisë, bisedonin për vizat italiane.

Hetuesit policorë kishin pyetur Rugovës nëse mund ta lëshonin për dëgjim bisedën e tij me Beqirin. Kishte pasuar reagimi i Bajram Tmavës, avokatit të Ukë Rugovës.

Kishte kërkuar që të mos lëshohej incizimi.

“Nëse ju insistoni në dëgjimin e atyre bisedave atëherë unë do e këshilloj klientin tim që të mos jap ndonjë koment apo përgjigje për to ngase dhënia e komenteve të tilla nëse procedura është duke vazhduar do të thotë se do kemi kohë të mjaftueshme për t’u ballafaquar me to, pra me t’i marrë edhe neve përgjimet, dhe pastaj nëse ka nevojë, dy zotërinjtë që e kanë zhvilluar bisedën mund të ballafaqohen me njëri-tjetrin”, kishte thënë Tmava, gjatë intervistimit.

Ukë Rugova nuk kishte thënë asnjë fjalë të vetme. Kishte dëgjuar këshillën e avokatit për të heshtur.

Por, hetuesit policorë kishin vazhduar me pyetje tjera për Izet Beqirin.

Ishte pyetur se nga e njihte dhe se çfarë marrëdhënie ka me të.

“Po me emër, e kam dëgjuar emrin e tij në vitin 1992/1993, në kohën kur Izeti e priste Zt. Rugovën. Personalisht e kam takuar në vitin 1999. Familja e tij ishte përkrahëse e madhe e Presidentit Rugova dhe e LDK-së”, pohonte Rugova.

Kishte shtuar se nga viti 2006 e tuje kishte shpeshtuar takimet me Beqirin.

“E kam shok të mirë por është edhe mik i familjes. Ne nuk e harrojmë çfarë ka bërë ai për Presidentin në vitet e 90-ta”, kishte treguar Rugova.

Po ashtu, ishte pyetur edhe për gjendjen ekonomike të Beqirit. Kishte thënë se ka biznes familjar që merret me dyer dhe dritare.

Kishte pasuar një pyetje e hetuesve në të cilën Rugova nuk kishte parapëlqyer të përgjigjej.

Ishte pyetur se a ishte në dijeni se miku i tij, Izet Beqiri, ishte subjekt i një urdhër-arresti ndërkombëtar.

Ish-deputeti Rugova kishte heshtur.

“E këshilloj klientin tim të mos përgjigjet në këtë pyetje. Këto janë rrethana personale të Zt. Beqirit dhe vetëm ai mund të përgjigjet”, kishte pohuar avokati i tij.

“Ndihmoja mbështetësit e LDK-së dhe të presidentit Rugova”

Para hetuesve të EULEX-it, i akuzuari kryesor Ukë Rugova ishte pyetur edhe lidhur me provat që ishin gjetur në shtëpinë e tij.

Shtëpia e Ukë Rugovës ishte bastisur më 5 shkurt 2014. Aty ishin gjetur dhe konfiskuar edhe lloje dokumentesh të ndryshme si: aplikacione vizash bashkë me dokumentet tjera përcjellëse, pasaporta, dhe letra mbështetëse të adresuara për Ambasadën Italiane dhe dokumentacione tjera dhe pajisje të teknologjisë informative.

Kishte thënë se shumica e dokumenteve i përkasin pjesëtarëve të familjes së gjerë, disa bashkëpunëtorëve të babait të tij e disa tjera i përkisnin personave që e mbështesnin LDK-në dhe Presidentin e ndjerë.

“Shumicën e pasaportave m’i kanë sjell mua bashkëpunëtorë të ndryshëm dhe shokë të mi dhe jo nga ata (aplikuesit për viza) personalisht”, pohoi Rugova.

Por kush ishin shokët që i sillnin tek ai, ishte pyetur ish-deputeti Rugova.

“Disa prej tyre individualisht e disa m’i kanë sjell personat si Astrit Haraqia dhe Faton Shoshi”, kishte thënë Rugova.

Politikani Haraqia ka qenë më herët ministër i Kulturës dhe bashkëthemelues me Ukë Rugovën i “Listës Ibrahim Rugova”. Haraqia ka mohuar në vazhdimësi se këtë veprim e ka bërë për përfitime personale.

Ndërkaq Shoshi është menaxher i këngëtares Era Istrefi dhe ka në pronësi portalin Indeksonline. Edhe Shoshi, i kontaktuar nga Insajderi, ka mohuar se ka bashkëvepruar me Ukë Rugovën për qëllime përfitimi.

Njerëzit e Ukë Rugovës në ambasadën italiane në Prishtinë

Pas pranimit të dokumentacioneve të aplikuesve për viza nga Ukë Rugova, hapi tjetër ishte dorëzimi në Ambasadën Italiane.

“Unë kam pasur marrëdhënie të mira me Zt. Giffoni, Ambasadorin, i cili ka qenë shok i babait tim të ndjerë, Presidentit Rugova, me të cilin ata njiheshin që nga viti 1990. Fillimisht, unë personalisht kontaktoja me Ambasadorin dhe pastaj unë vet ia dërgoja ato apo dikush si për shembull, shoferi im i dërgonte në ambasadë”, rrëfente Rugova para hetuesve.

Rugova kishte konfirmuar faktin që i dërgonte Giffonit letër garanci, ku përfshiheshin një listë emrash që duhej të pajiseshin me viza. Letër garancitë e Ukë Rugovës ishin në emër të familjes Rugova.

Thoshte se kjo praktikë aplikohej që nga viti 1990, në kohën e babait të tij.

Ishte, sipas tij, një formë standarde që Zyra e Presidentit garantonte për të afërmit dhe bashkëpunëtorët e partisë dhe të Presidentit.

Ai tregonte për njerëzit që atëkohë merreshin me vizat. Ka përmendur Edita Tahirin e Alush Gashin, që të dy atëkohë pjesë e seksionit të LDK-së për marrëdhënie me jashtë.

Përveç tyre, kjo praktikë ishte ndjekur më pas edhe nga Adnan Merovci, atëkohë shef i protokollit të Presidentit Rugova, Skënder Hyseni, Naser Rugova e Sali Cacaj- këshilltar të Rugovës si dhe asistentja Lumturije Shabani.

“Në njëfarë mënyrë po përpiqem të shpjegoj se zyra e Presidentit Rugova ka qenë në njëfarë mënyre si zyre qendrore ku shkonte e gjithë popullata me kërkesa të ndryshme. Në mesin e atyre kërkesave ishin edhe ato për viza”, tregonte i akuzuari Rugova.

E njëjta, sipas tij, kishte ndodhur edhe për rastet për të cilat është duke u akuzuar.

Njerëzit kishin kërkuar ndihmë nga ai dhe nuk kishte përtuar ta bënte këtë, pohonte Rugova para hetuesve të EULEX-it.

Por cili ishte kontakti i grupit në ambasadën italiane në Prishtinë?

Florian Petani, një zyrtar i ambasadës italiane ishte caktuar nga ish-ambasadori Giffoni që të merrej me kërkesat e Ukë Rugovës.

Por si ishte njohur Uka me Florian Petanin?

Kishte pohuar se si emër e kishte njohur që prej vitit 2004.

“Aso kohe ai ka qenë personi i cili ia mundësonte familjes time marrjen e vizave; në kohën kur shef i zyrës Italiane ka qenë Salzano. E kam njohur atëherë sepse siç thashë ai kishte kontakte me Salih Cacajn. Aso kohe ne i kemi marr vizat për të shkuar në Itali me pushime familjare. Sërish në vitin 2005 ka ndodhur e njëjta procedurë me të vetmin ndryshim se Patrik Mura ishte në zyre”,

Por personalisht e kishte takuar tek më 2009 pas rekomandimit të Giffonit.

Thotë se kishte vetëm marrëdhënie pune, por me kalimin e kohës ishin bërë edhe shokë. Tregonte se me Petanin takoheshin nga 4 apo 5 herë në muaj.

“Fillimisht, unë personalisht kontaktoja me Ambasadorin dhe pastaj unë vet ia dërgoja ato apo dikush si për shembull, shoferi im i dërgonte në ambasadë”, thoshte Rugova duke shtuar se kur ish-ambasadori Giffoni mungonte, atëherë kontaktonte me Florian Petanin.

Nga Petani kishte marrë një emër të cilit duhej t’i dërgoheshin letrat mbështetëse në emër të familjes Rugova. Ishte Favzi Habib, një ish-zyrtar tjetër i ambasadës italiane i akuzuar se ka ndihmuar klanin e Ukë Rugovës.

Rugova kishte pohuar para hetuesve se Habibin nuk e njihte personalisht.

“Nuk e njoh personalisht, por në rastet kur Ambasadori Giffoni nuk ishte i pranishëm, atëherë unë i drejtohesha atij ngase ai ka qenë shefi i sektorit të vizave në Ambasadën Italiane”, kishte thënë Rugova.

I biri i ish-presidentit Rugova ishte pyetur nga hetuesit edhe se sa është numri i aplikacioneve për viza që kishte dërguar në ambasadë. Kishte pohuar se nuk mund ta thoshte me saktësi, por se zakonisht çdo tre muaj dërgonte nga 20 apo 30 aplikacione.

Rugova kishte pohuar se zakonisht njerëzit sjellin tek ai “pasaportat bashkë me sigurimin shëndetësor dhe me dy apo tri fotografi”.

Më pas atyre dokumenteve, Rugova ia bashkëngjiste edhe një letër mbështetëse dhe i dorëzonte në Ambasadën Italiane në Prishtinë.

Rugova kishte pohuar se kontrata e punës dhe deklaratat bankare nuk kërkoheshin decidivisht nga ambasada, por vetëm mund të lehtësonin procesin e marrjes së vizave.

Për kryerjen e këtyre shërbimeve Rugova thoshte se nuk kishte marrë asnjë cent. Këmbëngulte se e kishte bërë për të ndihmuar njerëzit në nevojë.

“Jo, ishte më shumë kënaqësi që kisha për ti ndihmuar njerëzit në nevojë. Ndoshta u rrëmbeva pak kur po e shpjegoja situatën në Kosovë por është emocionale për të gjithë qytetarët e Kosovës. E bëja më shumë për të iu mundësuar njerëzve të lëviznin të lirë”, pohonte djali i ish-presidentit Rugova, para hetuesve të EULEX-it. /Insajderi.com