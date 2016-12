Rruga që mënjanohet nga komuna e Rahovecit

Një rrugë në Krushë të Madhe, edhe pse e rëndësishme jo vetëm për fshatin, ka mbetur në terr, derisa rrugë tjera të këtushme ka kohë që janë ndriçuar.

Rruga kryesore në Krushë të Madhe që e bën lidhjen e Magjistrales Prizren-Gjakovë me qendrën e fshatit ende nuk ka ndriçim.

Ndriçimi i rrugëve në fshat ka filluar të bëhet disa vite më parë, por jo në rrugën që lidh qytetet e Prizrenit, Gjakovës dhe Rahovecit.

Haziz Krasniqi, zyrtar për informim nga Komuna e Rahovecit tha për KALLXO.com se ky projekt ka filluar në qytetin e Rahovecit për të vazhduar edhe në fshatrat tjera më të mëdha, por sipas tij, kompania e kontraktuar nga komuna nuk mund të punojë njëkohësisht në të gjitha vendet.

“Projekti ka fillue në qytet edhe duhet të vazhdojë edhe nëpër fshatra tjerë. Dhe kompania nuk mundet me ja fillu përnjiherë në krejt vendet,” tha Krasniqi.

Sipas Krasniqit, problemi nuk qëndron te instalimi i ndriçimit, por te mirëmbajtja e tij.

“Problemi nuk është me ndërtu, me i qit ato shtyllat. Mirëmbajtja kushton për komunën, kushton shumë mirëmbajtja,” shpjegoi Krasniqi.

Ndërsa Selami Hoti, kryetari i fshatit Krushë e Madhe tha se mundësitë buxhetore janë faktorë që kufizojnë shumë gjëra.

“Do të mundohemi që në të ardhmen gjërat do të bëhen njëjtë për të gjithë, duke e kuptu që mundësitë buxhetore janë ato që ndalojnë shumë gjëra, por bile së paku të bëhet ajo më me prioritet, e mbase në atë kohë, e kanë konsideru këtë me prioritet,” tha Hoti për KALLXO.com.

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Rahovecit planifikon që rrugën e rëndësishme jo vetëm për Krushën e Madhe ta ndriçojë në pranverën e vitit që vjen.

Nuk është hera e parë që kjo rrugë është lënë pasdore. Derisa asfaltoheshin rrugët dytësore apo sokaqet në lagjet tjera, “Rruga e Drinit” vazhdonte të kishte gropat të cilat e vështirësonin komunikacionin.

Ky problem është zgjidhur vitin e kalu