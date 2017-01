Sekuestrohen dy armë në Prizren dhe Suharekë

Rreth mesdite, hetues të Stacionit Policor “Veriu” në Prizren, gjatë intervistës me një person të dyshuar, kanë kuptuar se i njëjti posedon një armë zjarri të llojit kallashnikov.

Lidhur me rastin është informuar prokurori i shtetit me ç’rast janë marrë pëlqimet nga prokuroria dhe gjykata për bastisje.

Zëdhënësi i Policisë në Prizren Hazir Berisha njofton se gjatë bastisjes është gjetur arma- pushkë automatike- me gjashtë fishekë në karikator e cila është sekuestruar dhe e njëjta së bashku me shkresat e lëndës do t’i kalojë Prokurorisë për proceduar të më tejme.

Ndërkaq Policia e Suharekës e ka sekuestruar një pistoletë të llojit TT M 57ngase i dyshuari në cilësi të krushkut – pasi po martonte nipin – ka shkrehur nëajër 8 (shekë nga pistoleta në fshatin Bukosh e që krismat i kishte dëgjuaredhe një patrullë policore e cila ka reaguar.

I dyshuari është gjetur në fshatinDobërdelan dhe është pyetur për ngjarjen. I njëjti ia ka dorëzuar një pistoletëpolicisë. Në të dy rastet, të dyshuarit janë lënë të lirë ndërsa kallëzimet penaledo të procedohen sipas procedurës së rregullt.