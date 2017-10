Shaqir Totaj merr mbështetje në Medvec dhe Zojz

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj,qëndroi në Medvec dhe Zojz nga ku morri mesazhin e qartë, që, Forca e Ndryshimit për Prizrenin është e vetmja platformë qeverisëse që i’u është ofruar banorëve të këtyre fshatrave.

Totaj u zotua se qeverisja e tij, do të jetë transparente për të gjithë qytetarët e Prizrenit dhe se projektet do të realizohen në bashkëpunim me kërkesat e banorëve.

Kandidati Totaj, siguroi banorët e Përdrinisë, që, gjatë qeverisjes së tij do të rris përkrahjen për fermerët dhe bizenset e reja, përmes Fondit për Zhvillimin e Qytetit.