Shaqir Totaj premton bursa për studentë

Kandidati për kryetar të Prizren, Shaqir Totaj, ka premtuar rritjen e numrit të bursave për studentët.

“Përveç rritjes së numrit të bursave për studentët, do t’u ipen bursa të gjithë studentëve të drejtimit teknologji informative dhe po ashtu transporti publik urban do të jetë falas për të gjithë studentët e Prizrenit”, ka premtuar Totaj, gjatë një takimi me të rinjët.

Ai, në këtë takim është shoqëruar nga Zv.Kryeministri, Enver Hoxhaj, dhe ministri i MKRS-ës, Kujtim Gashi.

Totaj, shpalosi edhe prioritetet e tjera për rininë.

“ Do të investohet në Qendra Rinore Inovative, organizimit të garave për biznes-plane dhe investime në infrastrukturën sportive, tema këto me interes të veçantë për rininë”.

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, para të pranishmëve garantoi se projektet që kanë të bëjnë me rininë dhe që iniciohen direkt nga kryetari i ardhshëm i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, apo edhe nga grupet e të rinjve të Prizrenit, do të kenë përkrahje nga ministria që ai e drejton.

Të rinjët, nga ana tjetër, u shprehën të entuziazmuar nga platforma qeverisëse e Shaqir Totaj.

Ata, njëzëri siguruan kryetarin Totaj, se do të jenë përkrah tij dhe vizionit të PDK-së, në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, ku do të përkrahin numrin 94.