Shënohet Dita e Dëshmorëve  në Prizren

Në Prizren, të premten, është shënuar me homazhe në Landovicë, Dita e Dëshmorëve. Familjarë të dëshmorëve, invalid e veteran të UÇK-së, pjesëtarë të FSK-së, qytetarë , nxënës të shkollave të Prizrenit dhe zyrtarë të lartë komunal dhe institucioneve të tjera , u mblodhën të premten në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, për të përkujtuar të rënët për lirinë e Kosovës me rastin e shënimit të ditës së dëshmorëvë të komunës së Prizrenit.

Kreu i komunës, Ramadan Muja, tha se dëshmorët janë më meritoret që sot ne frymojmë lirshëm, dhe vepra e tyre duhet të jetë udhërrëfyes i një të ardhme më të ndritur të vendit për të cilen gjë duhet të janë të vetëdijshme edhe gjeneratat e reja se sa e vështirë ka qenë rruga drejt Lirisë. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi, tha gjithashtu se sot është një ditë e rëndësishme në përkujtim të atyre që nuk sakrifikuan asgjë nga vetja për çlirimin e vendit.

Ai shprehu besimin se së shpejti në mbarë vendin të organizohet vetëm një ditë në përkujtim të dëshmorëve, dhe dita e përcaktuar të shpallet festë zyrtare. Babai i dëshmorit, Agron Bytyçi, Islami tha se familja e kujton me krenari birin e saj të shtrenjtë që ia fali Kosovës, dhe njëkohësisht kërkoi që të punohet me përkushtim për zhvillimin e shtetit të Kosovës.Pas Landovicës, janë vendosur buqeta me lule edhe në shtatoren e dëshmorit , Ismajl Kryeziu në Arbanë dhe në Monumentin e Lirisë në qendër të Prizrenit./TV Prizreni/