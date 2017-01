“Shigjeta” e UÇK-së kërkon të mos ndahen dëshmorët

Ish- eprorët e Operaciontit “Shigjeta” të UCK-së kanë kërkuar nga Komuna e Prizrenit, që të mos bëjnë ndarjen e dëshmorëve në Kompleksin Momerial në Gorozhup të Hasit.

“Tashmë Kompleksi Memorial i U?K-ës në Gorozhup është në fazën e përfundimit, prandaj kërkojmë nga ju, si investitor i këtij projekti, që të përfshihen të gjithë dëshmorët e rënë në Operacionin “Shigjeta” si dhe ata duke filluar nga Luan Haradinaj dhe dëshmorët e Brigadës së Komandantit Mujë Krasniqi në dhjetor ’98, dhe ata në Rugovë të Hasit 29 janar 1999 në këtë Kompleks Memorial”, thuhet në kërkesën e “Shigjetës”, dërguar Komunës së Prizrenit.

“Duke i skalitur emrat e të gjithë dëshmorëve në këtë Memorial, nderojmë familjet e dëshmorëve, gjithë pjesëtarët e Operacionit “Shigjeta”, dhe luftën e lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, qysh nga fillimi i saj”.

“Vetëm kështu besojmë se ky Kompleks Memorial do të shndërrohet në një vend të shenjtë organizimi e përkujtimi të përvjetshëm nga populli ynë”, shkruan PrizrenPess.com.

Kërkesën është nënshkruar nga ish-eprorët:Bilall Syla, Rrahim Bekteshi, Fazli Berisha Binak Gashi, Jusuf Kuqi.



TË RËNË NË OPERACIONIN ‘SHIGJETA’

NË PASHTRIK (MAJ – QERSHOR 1999)

– Në DT1 (Bataljonin Atlantiku) me Komandant Hysni Syla, më vonë Uran Rexhepi dhe zëv.kom.Binak Gashi – nuk ka rënë asnjë ushtarë në fushëbeteja

– Në DT2/TF-0, me komandant Bilall Syla dhe kom. i TF-0 Fadil Zejnullahu kanë rënë dëshmorë:

1. Avdi Ibrahim Xhaqku, 10.01.1971- 01.06.1999 nga Hogoshti i Dardanës (ish-Kamenicës);

2. Bedri Habib Gashi, 28.08.1967 – 04.06.1999 nga Orllati i Drenasit;

3. Lulzim Hashim Llugiqi, 05.01.1973 – 05.06.1999 nga Dobraja e Lipjanit;

4. Florim Rrahman Rushiti, 02.04.1979 – 26.05.1999 nga Kapiti i Medvegjës;

– Në DT3/TF-2 me komandant Fazli Berisha dhe zëv.kom.Ramiz Neziri kanë rënë dëshmorë:

5. Bafti Nexhip Haxhiu, 11. 06. 1955 – 26. 05. 1999 nga Skifteri (ish-Gjylekari) i Vitisë;

6. Safet Zeqir Peci, 13. 06. 1974 – 31. 05. 1999 nga Mitrovica;

7. Xhelal Behlul Sopi, 21. 11. 1977 – 01. 06. 1999 nga Petrovci i Gjilanit;

8. Astrit Hekuran Suli, 15. 04. 1976 – 27. 05. 1999 nga Kuçova e Beratit;

9. Zejnullah Rrahim Zena, 27. 07. 1967 – 03. 06. 1999 nga Sojeva e Ferizajit;

10. Aliriza Selman Selmani, 05.11.1973 – 27.05.1999 nga Tetova;

11. Ejup Tafil Kosumi, 09.03.1977 – 31.05.1999 nga Stanovci i Epërm i Vushtrrisë;

12. Salih Halim Zenuni, 26.08.1979 – 26. 05. 1999 nga Lubizhda e Vitisë;

– Në DT3 / TF-3 me komandant Ruzhdi Saramati dhe zv.kom.Avdi Ibrahimi, kanë rënë dëshmorë:

13. Beran Muhamet Gashi, 12.02.1974 – 31.05.1999 nga Prizreni;

14. Gani Hamdi Saramati, 04.01.1968 – 31.05.1999 nga Petrova e Prizrenit;

15. Selver Bajram Maçkaj, 04.01.1967 – 31.05.1999 nga Malësia e Vërrinit Prizren;

16. Shpend Sefer Berisha, 27.06.1959 – 31.05.1999 nga Volljaka e Klinës;

17. Abdurrahman Xhylbehar Gërdellaj, 19.11.1974 – 02.06.1999 nga Rrenci i Sharrit

18. Sali Islam Saramati, 03.04.1963 – 31.05.1999 nga Dobrushti i Prizrenit.