Shtyhet gjykimi për aksidentin që kishte ndodhur në Brod të Dragashit

Ka dështuar të mbahet seanca e paraparë për të enjten, në Gjykatën Themelore në Prizren, dega Dragash, kundër të pandehurit për rrezikim të trafikut publik, Ridvan Ahmeti.

Shkak i shtyrjes së seancës në fjalë u bë mungesa e avokatit Fitim Shporta, mbrojtës i caktuar sipas detyrës zyrtare për të pandehurin, gjatë lidhjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë që është bërë në Prokurorinë Themelore në Prizren, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në këto rrethana, prokurori Atnor Skoro propozoi shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor, të cilin propozim e miratoi gjykatësi i rastit, Bekri Vehapi.

Ndryshe në këtë seancë ka munguar edhe i dëmtuari Artan Shala.

Seanca e radhës u caktua të mbahet më 25 tetor 2018, në ora 09:30.

Sipas aktakuzës të 15 gushtit 2018, Ridvan Ahmeti akuzohet se ka kryer veprën penale “rrezikim i trafikut publik”.

Në aktin akuzues thuhet se më 12 qershor 2018, rreth orës 16:10, në rrugën lokale Dragash, fshati Brod, ne vendin e quajtur “Lëndina”, i pandehuri nga pakujdesia rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurinë, si pjesëmarrës në komunikacionin rrugor.

Sipas aktakuzës, derisa Ahmeti ishte duke drejtuar automjetin e markës “Fiat Bravo”, vepron në kundërshtim me rregullat e komunikacionit, ashtu që kur vjen në dalje të Dragashit, saktësisht të kryqëzimi që e lidh rrugën e fshatit Brod me rrugën “Lëndina”, para një kthese në të djathtë, ndërmerr veprim kthimi gjysmë rrethor në drejtim të Dragashit, pa u siguruar paraprakisht se me këtë veprim nuk do t’i rrezikoj pjesëmarrësit e tjerë të komunikacionit. Gjithnjë sipas aktakuzës, pas atij veprimi i pandehuri goditet në pjesën e parë anësore të anës së djathtë të veturës (mbi rrotën e parë) nga motoçikleta e markës “Honda”, të cilin e drejtonte i dëmtuari Artan Shala, nga drejtimi i fshatit Brod në drejtim të Dragashit, e që rezulton se i bie në drejtimin e tij të lëvizjes.

Në aktakuzë thuhet se si pasojë e këtij aksidenti, i dëmtuari Shala, përveç dëmeve materiale ka pësuar edhe lëndime të rënda trupore si.