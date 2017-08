Specialja shkakton “tërmet” në skenën politike

Akoma nuk dihet se kush mund të jetë avokat në Gjykatën Speciale, ashtu siç nuk dihet se kush do të jetë i akuzuar atje dhe sa akuza do të ketë, respektivisht sa persona do të jenë të akuzuar në Gjykatën Speciale. Kështu kanë vlerësuar njohësit dhe analistët e kësaj fushe derisa, sipas tyre, tani që një kohë është krejtë- sisht e gatshme Gjykata Speciale që t’i pranojë akuzat e para dhe se koha e përafërt do të jetë për disa javë, ose disa muaj që Gjykata do t’i pranojë akuzat e para dhe do të fillojë me arrestimet e të akuzuarve të parë. Por, sa do të ndikojnë arrestimet e para, të cilat pritet të ndodhin pas një kohe shumë të afërt, flet shkrimi në vijim.

Avokati Tomë Gashi, në një prononcim për gazetën “Kosova Sot”, ka thënë se absolutisht nuk dihet se kush mund të jetë avokat në Gjykatën Speciale, për shkak, siç tha, se ende nuk është e definuar se si do të shkojë çështja rreth pagesës së avokatëve, dhe se është një ligj të cilin e ka sjellë Kuvendi i Republikës së Kosovës që do t’i heqë shpenzimet për mbrojtjen e të akuzuarve në Gjykatën Speciale, mirëpo nuk dihen shumat të cilat janë ndarë, veçse dihet se është ndarë një shumë prej 1.5 milion euro, gjë që është krejtësisht e pamjaftueshme.

“Ne nuk e dimë se kush do të jetë i akuzuar atje dhe sa akuza do të ketë, respektivisht sa persona do të jenë të akuzuar në Gjykatën Speciale, këtë nuk mund ta dimë deri në përfundimin apo deri në mbylljen e Gjykatës Speciale, sepse mjerisht që ne nuk kemi një datë kur do të fillojë Gjykata Speciale dhe kur do të mbyllet ajo Gjykatë, pasi ashtu nuk është përcaktuar nga ish- deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës”, u shpreh ai.

Nuk ka arsye të ketë trazira

Sipas Gashit, edhe pse është përfolur se qershori i këtij viti do të shënonte fillimin e punës së Speciales, duket se për shumë arsye, e një prej tyre ka qenë aspekti teknik për shkak se dy herë është dashur që të votohet lidhur me proceduat e provës dhe procedurën faktikisht që do të zhvillohet në Gjykatën Speciale dhe tani që një kohë është krejtësisht e gatshme Gjykata Speciale që t’i pranojë akuzat e para.

“Sido që të jetë, askush nuk mund të aludojë se kush do të jetë i akuzuar dhe koha e përafërt do të jetë për disa javë, ose disa muaj, që Gjykata do t’i pranojë akuzat e para dhe do të fillojë me arrestimet e të akuzuarve të parë. Pas ngritjes së aktakuzave, nëse fillimisht do të kemi zyrtarë të lartë të partive të caktuara politike, të partive të fuqishme që janë në Kosovë, atëherë me siguri që mund të ketë një lloj turbulence, por në asnjë variant nuk do të ketë trazira në Kosovë për shkak të fillimit të punës së Gjykatës Speciale, sepse nuk ka arsye që të ndodhë një gjë e tillë”, potencoi ai. “Sido që të jetë, ne të gjithë e dimë se është një Gjykatë jashtëzakonisht e dëmshme për shtetin e Kosovës, për shqiptarët në përgjithësi dhe për ish- pjesëtarët e UÇK- së do të jetë një Gjykatë, e cila është kundër tyre, por mjerisht këtë herë është votuar nga mbi 2\3-tat e deputetëve të Kuvendit, gjë që i kanë bërë një shërbim tejet të dëmshëm vendit dhe shtetit të vet”, theksoi avokati Gashi për “Kosova Sot”.

Personalitete politike të rrezikuara nga Gjykata

Analisti Naim Kelmendi thotë se, meqë për opinionin e gjerë ende nuk dihen emrat e avokatëve vendorë apo të huaj për mbrojtjen e të akuzuarve të Gjykatës Speciale, dhe as nuk dihen emrat e të akuzuarve të kësaj Gjykate si të dyshuar, arrestimet e para në fund të shtatorit apo në tetor nëse do të ndodhnin, sigurisht se do ta trandin skenën politike në vend, pasi aludohet se të arrestuar të kësaj Gjykate do të mund të jenë njerëz potencialë të niveleve të larta politike dhe institucioneve, sikundër disa nga akëcilët, mbase dhe kanë emrat në Raportin e Dik Martit, mbi akuzat dhe bazën e të cilit raport edhe është ngritur, siç tha, kjo Gjykatë për të gjykuar kinse krimet e njerëzve të UÇK-së kundër njerëzimit në kohën e luftës në Kosovë. “Por, sa janë këto akuza të vërteta dhe sa qëndrojnë ato do të vërtetohen në gjykimet e drejtësisë në Gjykatën Speciale, por në të vërtetë disa nga personalitetet e skenës politike deri në pozitat e larta shtetërore janë potencialisht të dyshuar për t’u arrestuar nga Gjykata Speciale, pasi veç emrat e tyre gjenden në Raportin e Martit, këto arrestime të Gjykatës Speciale sigurisht se do të kenë impakt negativ në opinionin e Kosovës, ata që në Raportin e Dik Martit akuzohen me emër e mbiemër sot janë pjesë e pozitave udhëheqëse në krye të PDK-së dhe të pushtetit. Sigurisht se edhe për imazhin e Kosovës jashtë këto arrestime nuk do të jenë pa pasoja”, theksoi për gazetën “Kosova Sot” analisti Naim Kelmendi

Drejtësi me dy standarde

Analisti Haki Abazi ka nënvizuar se Gjykata Speciale është institucion që gjithsesi do të shkaktojë tërmet në skenën politike kosovare. ” Mendoj që sjellja e çakorduar e të gjitha partive ka të bëjë me faktin se është futur frika dhe paranoja se kush mund të jenë të akuzuarit dhe kush të mbrojturit. Është situatë shumë delikate, por gjithsesi duhet krijuar mekanizma shtetërorë që të tejkalohet situata dhe zhvillimet që do të pasojnë akuzat e para”, spikati për gazetën “Kosova Sot” analisti Haki Abazi. Profesori universitar Muhamet Kelmendi shprehet se si dhe kur do të fillojnë arrestimet ende nuk është përmendur ndonjë datë e veçantë, porse thuhet nëpër kuloare se në këtë pjesë të vitit do të fillojnë arrestimet e para të kësaj Gjykate.

” Po ta shohim këtë.?Për mua kjo është një Gjykatë tipike antiligjore dhe ka elemente tipike raciste. Dihet se në Kosovë është bërë gjenocid nga shteti serbomadh ndaj shqiptarëve. Kush u përgjigj? Në një gjenocid që karakterizohet me disa elemente tipike raciste tregon karakterin e saj. Këtu po përmendi: 1. Vrasjet dhe masakrat e mbi 15 mijë shqiptarëve dhe varrosja e tyre nëpër varre masive duke i humbur gjurmët kriminale; 2. Shkatërrimi me djegieje dhe bombardim të mbi 150 mijë objekteve në Kosovë vetëm gjatë vitit 1998/99; 3. Dhunimi i mbi 20 mijë femrave shqiptare dhe 4. Dëbimi i mbi 1 milion vetave jashtë vendit me dhunë dhe terror. Janë këto fakte të gjenocidit serb ndaj shqiptarëve dhe për atë është e domosdoshme formimi i Gjykatës Speciale për shtetin dhe qytetarët serbë. Po, lidhur me atë, çka do bëhet në Kosovë? Këtu dua të them se shqiptaret janë vetëdijësuar. Por, pavarësisht kësaj, kur popullit tonë t’ia kapësh dhe burgosësh njerëzit e luftës, mund të pritet dhe me siguri do të kemi protesta dhe demonstrata të mëdha. Si do të zhvillohen ato lypset të pritet!? Unë nuk pres se populli shqiptar do të shkatërrojë shtetin e vet. Përkundrazi! Për shtet, liri e pavarësi luftuan, pra, do ta ruajnë. Po pakënaqësia do të rritet ndaj faktorit të jashtëm, i cili vepron ashpër ndaj shqiptarëve dhe ndaj serbëve dhe shtetit serb ka tolerime. Këtë do të kundërshtojë populli. Dhe, në këtë anë, do të ngritët urrejtja ndaj UE-së , SHBAsë dhe OKB – së, si mekanizma proserbë dhe të cilët nuk po e dënojnë gjenocidin serbomadh”, deklaroi për gazetën “Kosova Sot”, Profesori universitar Muhamet Kelmendi.

(Kosova Sot)