Suharekë, arrestohet për drogë dhe falsifikim të dokumenteve

Një person i dyshuar është arrestuar nga policia në Suharekë për drogë dhe falsifikim të dokumenteve.

Policia ka njoftuar se gjatë kontrollit në veturë, i dyshuari nga dritarja ka hedhur një cigare të mbushur me substancë të dyshuar me narkotikë të llojit marihaunë.

“Gjate kontrollimit të dokumenteve të veturës, zyrtarët policorë kanë kuptuar se vetura në fjalë kishte targa të falsikuara”, njofton policia.

Tutje, policia ka njoftuar se gjatë kontrollit detal të veturës, janë gjetur dhe sekuestruar dy kavanoz plastike të mbushur me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, një cigare e mbushur me substancë të dyshuar për narkotikë të llojit marihuanë, një pako me filtër dhe një telefon Samsung.

Me urdhër të prokurorit të shtetit i dyshuari është ndaluar për 48 orë.

Hetimet për rastin po vazhdojnë.