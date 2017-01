Të gjitha rrugët janë të kalueshme në Komunën e Rahovecit

Reshjet e borës gjatë natës së mbrëmshme në Komunën e Rahovecit nuk kanë shkaktuar probleme në komunikacion, kjo pasi që të gjitha rrugët janë pastruar me kohë.

Kështu thuhet në njoftimin për media të kësaj komune ku theksohet se komuna me kohë ka bërë përgatitjet dha ka përzgjedhur operatorin i cili do të bëjë pastrimin e borës.

“Muhamet Behra, drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike shprehet se përgatitjet janë bërë me kohë, dhe të gjitha rrugët të cilat menaxhohen nga Komuna janë të kalueshme dhe në disa segmente të rrugëve është hedhur krip.

Ai thotë poashtu se në koordinim me operatorin ekonomik, për pastrimin e borës jemi në vazhdimësi në përcjellje të situatës dhe aty ku ka nevojë për intervenim do të intervenohet dhe poashtu do të hidhet me kohë krip”, thuhet në njoftim.