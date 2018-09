Të shtëna me armë zjarri në aheng familjar në Kobaj të Prizrenit

Në fshatin Kobaj të Prizrenit, mbrëmë rreth orës 20:00, raportohet se një person në një aheng familjar ka shtënë me armë zjarri, bën të ditur Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh, shkruan PrizrenPress.

Patrulla Policore ka dal në vendin e ngjarjes dhe nga i dyshuari, i cili ka pranuar se ka shtënë me armë, i është konfiskuar arma me gaz e llojit “Ekol”, kal. 9 mm, me një karikator të zbrazët.

Sipas Policisë, në vendin e ngjarjes nuk është gjetur gëzhoja.

I dyshuari, pas intervistimit me vendimin e Prokurorit, është liruar. /PrizrenPress.com/