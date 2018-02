Kryetari i Prizrenit , Mytaher Haskuka dhe drejtori i Urbanizmit, Fatmir Memaj, kanë kërkuar nga organet e drejtësisë që të rishikojnë vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, për vendimin e marrë nga kjo e fundit pas një padie të paraqitur nga Hekurudhat e Kosovës, ku është pezulluar Plani Zhvillimor Komunal, dhe komuna nuk mund të jap leje ndërtimore.

“Vendimi i Gjykatës pas padisë së Hekurudhave të Kosovës i marr qysh në muajin tetor të vitit të kaluar, po na shkakton telashe të jashtëzakonshme, sepse komunës pas këtij vendimi i pezullohet Plani Zhvillimor Komunal dhe nuk mund të japim asnjë leje ndërtimore”, theksoi ai.

“Ne si institucione komunale kërkojmë nga Gjykata dhe ministritë përkatëse që sa më shpejtë që është e mundur të rishikojnë vendimin dhe të shfuqizohet pezullimi i PZHK-së”

Ndërkaq, drejtori i Urbanizmit, Fatmir Memaj, kërkoi mirëkuptim nga të gjithë qytetarët të cilët mund të dëmtohen nga ky vendim i Gjykatës, dhe shpreson se organet kompetente në kohën sa më të shpejtë të mundshme të rishikojnë vendimin e marrë, i cili po e bllokon komunën në vendimmarrje në shërbim të qytetarëve.

Ditë më parë, Prokuroria Themelore e Prizrenit ka bërë të ditur se do t’i verifikojë të gjitha lejet ndërtimore të dhëna përreth vijës hekurudhore të qytetit, për të parë nëse zyrtarët përgjegjës komunalë i kanë lëshuar ato në përputhje me legjislacionin. Në të njëjtën kohë drejtuesit e kësaj prokurorie kanë theksuar se deri më tani i kanë pranuar mbi 60 kallëzime penale nga Hekurudhat e Kosovës me pretendimet për uzurpim të pronës./TVPZ/