“Terminali Prizreni” paditë Ministrinë e Infrastrukturës për marrje të licencës

Padia ndaj Ministrisë së Infrastrukturës do të mbetet edhe më tutje në fuqi, ka deklaruar Kushtrim Bytyqi, përfaqësues i palës paditëse, “Terminali Prizreni”.

Sipas Bytyqit, Ministria e Infrastrukturës ka revokuar në mënyrë arbitrare dhe të kundërligjshme licencën për terminalin doganor. Në seancë nuk ishte prezent pala e paditur dhe mungesën nuk e kishte arsyetuar në asnjë formë.

Nga seanca e kaluar e paditura, Ministria e Infrastrukturës ishte detyruar që të sjell provat lidhur më çështjen, mirëpo e njëjta këtë nuk e ka bërë, andaj gjykatësja e rastit, Lirije Maksutaj vazhdoi tutje më administrim të provave që kishte në dispozicion.

Në fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i palës paditëse, Kushtrim Bytyqi kërkoi nga gjykata që të vendos për lëndën në mënyrë meritore dhe të detyrojë të paditurën të lejojë vazhdimin e licencës së revokuar.

Sipas padisë Ministria e Infrastrukturës më 14 shkurt 2013 i kishte revokuar licencën “Terminalit Prizreni” për licencimin e terminalit të mallrave. Revokimi ishte bërë me arsyetimin se poseduesi i licencës i kishte humbur kushtet e parapara me nenin 14 të Udhëzimit Administrativ nr 2006/19, për faktin se kompania nuk kishte qasje në objekt dhe infrastrukturë përcjellëse në bazë të cilës ishin pajisur me licencë./betimiperdrejtesi/