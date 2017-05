Tre gjahtarë gjykohen për vrasjen e një kaprolli në Has

Zyrtari policor Fadil Morina, ishte ftuar nga Gjykata Themelore e Prizrenit për të dëshmuar në seancën e së mërkurës, në rastin ndaj të akuzuarve për gjueti të kundërligjshme, Nikoll Radi, Bekim Noshi dhe Mihill Manrecaj. Megjithatë, mungesa e të njëjtit, edhe pse e kishte pranuar ftesën e gjykatës, bëri që shqyrtimi kryesor të shtyhet për një datë tjetër.

Në gjykatë nuk ishte prezent as zyrtari policor Ismet Berisha, për të cilin nuk ka prova se është ftuar në mënyrë të rregullt.

Përpos të akuzuarve, të cilët nuk kishin mbrojtës, prezent ishte edhe prokurori Musli Gashi. Këta të parët u deklaruan se janë duke e malltretuar, sepse nuk e kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.

Gjykatësi i rastit Refki Piraj, shqyrtimin e radhës e caktoi për 21 qershor 2017, në ora 11:00.

Ndryshe sipas aktakuzës, Nikoll Radi, Bekim Noshi dhe Mihill Manrecaj më 30 dhjetor 2012, rreth orës 11:00, në malet e fshatit Lubizhdë e Hasit të Komunës së Prizrenit, gjuajnë lloje të rrezikuara ose të rralla të gjahut, gjuetia e të cilave është e ndaluar. Të njëjtit mbysin një kaproll duke qenë në dijeni se duhet të kishin leje të veçantë.

Të njëjtit sipas aktit akuzues kanë kryer veprën penale “gjueti të kundërligjshme”, nga neni 286 paragrafi 3, lidhur me nenin 23, të Kodit Penal të Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim prej tre muaj deri në tri vite.