Tronditje në PDK!

Pas marrëveshjes për koalicion parazgjedhor të PDK-së me AAK-në e NISMA-n, kanë shpërthyer paknaqësi në partinë e Kadri Veselit.

Portali “Infokusi” ka kontaktuar gjatë ditës me disa përfaqsuës të strukturave të larta të PDK-së, të cilët kanë treguar se koalicioni i kryetarit të tyre me kreun e AAK-së, Ramush Haradinaj dhe atë të NISMA-s, Fatmit Limaj po konsiderohet shumë i dëmshëm për partinë me të madhe në vend.

Ata thonë së Kadri Veseli gaboj rëndë në pazarin e marrëveshjes me Ramushin e Limajn.

“Një pjesë e madhe në PDK janë të tronditur se si Kadri Veseli pranoj t’ia jap postin e kryeministrit, Ramush Haradinajt. Përveç kësaj, nuk po arrin ta kuptojnë si është e mundur të kenë edhe 50 % në ndarjën e listave për deputetë”, ka thënë një anëtar i kryesisë së PDK-së duke kërkuar mos t’i publikohet emeri për shkak të ndikimit që mund të këtë brënda partisë.

Ai ka sqaruar edhe një detaj tjetër i cili sipas tij e bën PDK-në humbësin më të madh në gjithë këto pazare të medha që u bënë brenda pak orëve të mbrëmshme.

Ky është fakti se partia e Kadri Veselit nuk do të ketë në listën zgjedhore më shumë së 40 kandidatë për deputet.

Koalicioni me parti të vogla i zë vendin PDK-së në listën e përbashkët prej 20 vendeve, 60 të tjera janë të AAK e NISMA-s.

“Prej 120 kandidatëve sa do të jenë në liste, 60 i takojnë partnerit AAK e Nisma, 20 janë të partive të vogla dhe 40 mbesin për kandidatët e PDK-së. Ky fakt nuk mund të përbihët leht për shkak së jemi partia më e madhe në vend, nga viti 2007. Nuk jam i sigurtë se çfarë do të ndodh me gjithë këto parti, nëse do të arrin Kadri Veseli t’a menagjoj këtë situatë. Kjo do të shpërthej në momentin kur do të bëhët lista”, ka thënë për portalin Infokusi.com ky anëtar i kryesisë së PDK-së./Infokusi.com