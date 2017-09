Veseli: Në Malishevë pas 22 tetorit do t’i vazhdojmë sukseset e lëna në gjysmë

Kryetari i PDK-së Kadri Veseli ka takuar dorë me dorë qytetarët e Malishevës të cilëve ua ka kërkuar votën për kandidatin për kryetar të kësaj komune Mursel Gashin

Kreu i PDK-së tha se më 22 tetor kandidati i PDK-së për kryetar, doktor Mursel Gashi do të jetë fitues i garës për kryetar të Malishevës, pasi të tjerët kanë ngrit shpresa jo reale, duke iu referuar kryetarit aktual. “Më 22 tetor doktor Murseli do të jetë fituesi i garës zgjedhore për kryetar të komunës së Malishevës. Doktori ka çka t’i ofroj Malishevës shumë më shumë. I kemi edhe do kolegë që nja katër vjet janë munduar bukur shumë në Malishevë, kanë ngritur shpresa që nuk i kanë pasur shumë reale. Sido që të jetë i kemi marr në qendër i kemi partnerë koalicionit por këtë herë këto katër vite do të vazhdojmë më atë suksesin ku na ka mbetur në Malishevë pa e përjashtuar asnjë parti politike. Por do të fiton kabdidat ynë dhe qeverisjen do ta ketë PDK, bashkë edhe me partnerët tanë por kryetar i Malishevës për të mirën e Malishevës dhe qytetarëve të saj do të jetë doktor Murseli”, tha Veseli.

Ndërsa pretendenti për të parin e Malishevës Mursel Gashi u tha se bashkë me ekipin e tij janë mobilizuar në këto ditë të fushatës qe me 22 tetor ta shënojnë një fitore të sigurt në Malishevë.“Kjo është një ekip mobilizuese të fushatës elektorale, por ju jeni ajo forca që na vëni në funksion dhe ne së bashku me ju do ta kurorëzojmë fitoren e sigurt në zgjedhjet lokale këtu në Malishevë”, tha Gashi.

Gashi gjatë takimit me qytetarët ka marrë mbështetje në garën për të parin e Malishevës por edhe kërkesa për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe krijimin e kushteve për punësim për të rinjtë. /KosovaPress/