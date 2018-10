Vetëvendosje distancohet nga veprimet e drejtorit të kulturës në Prizren

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj ka komentuar dënimin e drejtorit të Kulturës në Prizren, Ehat Oreshkës për dy vepra penale, për falsifikim dokumenti dhe legalizim i përmbajtjes së rreme.

Rexhaj ka thënë se këto vepra u takojnë partive politike, të cilat qeverisin në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje.

“Kjo çështje fillimisht i takon kryetarit të Komunës sepse ai bën emërimin e drejtorëve qoftë nga subjekti ku ai është e qoftë nga partnerët e koalicionit, për rastin në fjalë, për drejtorin, besoj se kjo çështje është personale dhe si të tilla nuk janë të mira, mirëpo meqenëse tashmë në Komunën e Prizrenit, Lëvizja Vetëvendosje është në koalicion me LDK-në dhe NISMA-n sigurisht i kanë propozuar emrat për drejtorë komunash, prandaj edhe mendoj se përgjegjësia kryesore bie mbi këto parti politike, të cilat i kanë sjellë edhe emrat”, ka deklaruar Rexhaj.

Ai ka thënë po ashtu se këto veprime nuk i përkasin udhëheqjes së Mytaher Haskukës dhe as Lëvizjes Vetëvendosje.

“Mendoj se veprat e kësaj natyre me udhëheqjen e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Mytaher Haskuka nuk ka pasur dhe nuk ka, këto janë vepra individuale, të cilat me njëfarë forme janë personale dhe nuk dua të përzihem fare me çështje personale, veçse normalisht nuk janë të mira”, ka thënë Rexhaj./kallxo.com/