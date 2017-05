Vetëvendosje: Do ta hetojmë vrasjen e Elvis Pistës

Anëtarja e Vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka thënë se kur ata do të vijnë në qeverisje, do ta bëjnë siç ka thënë të ç’kapin sistemin e drejtësisë.

Më pas ka thënë se do ta bëjnë edhe Vettingun – duke shikuar profilin dhe integritetin e secilit gjyqtar dhe prokuror në vend, njofton Klan Kosova.

“Është për keqardhje që nuk ndahet as 2 përqindëshi i totalit buxhetor, për drejtësinë”, ka thënë Haxhiu.

“Kur të vijmë në qeverisje do të organizojmë hetimin e organizatës ilegale SHIK si dhe rrjetin e veprimtarisë së saj”, ka theksuar Haxhiu para mediave.

“Do ta hetojmë SHIK-un dhe dosjet që kanë pasur dhe të gjitha gjetjet do t’i dorëzohen prokurorisë”, ka shtuar ajo.

Më tej ka pohuar se do të bëjnë edhe hetimin mbi KEK-un dhe PTK-në.

Vetëvendosje në Qeveri, siç ka thënë Haxhiu do të zbardhe edhe vdekjen e aktivistit të tyre Astrit Dehari si dhe vdekjen e policit, Enver Zymberi, pastaj vdekjen e Dafina Zhubit, Ermal Kamberajt, Elvis Pistës dhe të tjera.