Vetëvendosje në Prizren: Kosova po rrezikohet nga Hashim Thaçi

Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, mbrëmë ka mbajtur një tubim me qytetarë dhe anëtarë të saj në lagjen “ Dardania”.

Në këtë tubim është bërë thirrja për mobilizim të protestës së 29 shtatorit.

Kryetari i Vetëvenodjes në Prizren, Artan Abrashi, tha se protesta do të mbahet për shkak se vendi po rrezikohet nga presidenti Hashim Thaçi.

“Me zhvillimet e fundit politike dhe deklaratat e kryetarit, Hashim Thaçi, po rrezikohet shteti, dhe ne jemi të obliguar që ta mbrojmë atë”, , theksoi ai.

Deputeti i LVV-së nga Prizreni në Kuvendin e Kosovës, Arbër Rexhaj, tha se protesta e së shtunës duhet të jetë sa më masovike, për faktin se gjendja në vend është alarmante nga veprimet e Hashim Thaçit.

Ndërkaq, deputeti Liburn Aliu, tha se negociatat me Serbinë, kryetari i shtetit po i shfrytëzon në shërbim të qëndrimit të tij në politikë, por në dëm të interesave të shtetit të Kosovës me paralajmërimin e marrëveshjeve të rrezikshme me palën serbe.

“ Vendi ndodhet në rrezik, andaj, duhet protestuar për të parandaluar marrëveshjet që dëmtojnë interesat e Kosovës”./tvpz/