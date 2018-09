Vetëvendosje proteston kundër korrigjimit të kufijve

Lëvizja Vetëvendosje do të mbajë sot një protestë paqësore me moton “Një popull s’i nënshtrohet një njeriu”.

VV ka akuzuar presidentin Thaçi se po dëshiron t’ia japë Serbisë edhe Ujmanin e Trepçën, gjë që siç kanë thënë ata nuk mund ta lejojnë.

“Protesta e sheshi bëhen hapësirat e vetme dhe të domosdoshme për të shprehur bindjet dhe vullnetin tonë në mbrojtje të vendit”, thuhet në njoftimin e Vetëvendosjes.

Protestuesit do të nisen nga qytete të ndryshme drejt Prishtinës, duke filluar nga ora 10:00, për të cilët VV ka siguruar transport falas.

Ata do të takohen te Biblioteka Kombëtare për të vazhduar në Sheshin ‘Skënderbeu”, dhe do të përfundojë me një koncert në Sheshin “Zahir Pajaziti”./Telegrafi/