Vetëvendosjes në Prizren i bashkohen mbi 100 gra dhe vajza

Në kuadër të marsit, mbrëmë Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren i janë bashkuar mbi 100 gra dhe vajza.

Në një takim mirëseardhës anëtaret e reja i ka pritur kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti, drejtuesja e Sekretariatit te Gruas Aktiviste, Nazlie Bala, kryetari i Komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka, kryetari i Qendrës së Prizrenit, Artan Abrashi dhe deputetët Drita Millaku e Arbër Rexhaj.

Në këtë takim, ndër të tjera është thënë se anëtarësimi në Vetëvendosje është shumë i rëndësishëm dhe se anëtarësimi duhet shoqëruar me angazhim të vazhdueshëm.

“Angazhimi është i domosdoshëm që fitorja e Lëvizjes të jetë veçanërisht e grave dhe e vajzave. Zgjerimi i Lëvizjes është garanci për fitore, por kur zgjerimi i organizatës bëhet prej grave fitorja bëhet më përmbajtjesore. Me gratë nuk ndryshon vetëm Qeveria, por edhe ideja që është ndërtuar mbi qeverisjen. Me perspektivën e grave në mendje, në organizatë dhe në qeverisje ndryshon edhe mendësia e qeverisjes. Sa më shumë gra e vajza anëtarësohen dhe aktivizohen në Vetëvendosje aq më shumë rritet shpresa se barazia ekonomike dhe shoqërore mes gjinive është e mundshme. Me Lëvizjen në qeverisje dhe me gratë në Lëvizje kjo mundësi bëhet realitet”, ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje.