Vetura del jashtë rruge në Caralevë të Suharekës, lëndohet një pasagjere

Një aksident ka ndodhur në orët e para të mëngjesit e së martes, në fshatin Caralevë të Suharekës.

Në njoftimin e Policisë thuhet se i dyshuari derisa ishte duke lëvizur me veturën e tij me targa vendore nga pakujdesia dhe mos përshtatja e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet e rrugës humb kontrollin mbi veturën dhe del jashtë rruge, raporton PrizrenPress.

Si pasojë e aksidentit për veç dëmeve materiale, lëndime trupore ka pësuar një pasagjere, e cila është dërguar në Emergjencën e Ferizajt për tretman mjekësor. /PrizrenPress.com/