Visar Islamaj i përgjigjet akuzave të Nismës në Prizren

Drejtori i Urbanizmit në Komunën e Prizrenit, Visar Islamaj, thotë se ky dikaster i Qeverisë i pajisë me leje ndërtimore investitorët dhe atë në përputhje me planet rregulluese urbane , derisa “aty ku nuk ka plane rregulluese urbane DUPH-ja lejon ndërtimin në pajtim me Ligjin për ndërtime”.

“Si drejtor jam shumë transparent dhe nga muaj mars kemi filluar t’i publikojmë të gjitha vendimet e lejeve ndërtimore”, ka thënë Islamaj, shkruan Koha Ditore.

“Të gjithë ata të cilët kanë dyshime lirisht mund t’u qasen dokumenteve publike qofshin persona fizik apo juridike”.

Sipas tij, e vërteta është se në Prizren ka investime në sektorin privat dhe se :kjo shihet nga shifra e të hyrave komunale nga lejet e ndërtimit”.

“Ndërsa deklarimet subjekteve në këtë kohë janë të kuptueshme ngase ky trend i zhvillimit të qytetit ua zjat jetën opozitarëve”.

“Madje, subjekti i cili ka lëshuar komunikatën nuk ka potenciale profesionale për të analizuar këtë trend zhvillimor, duke përfshirë nga kryetari i tij e më poshtë”, është shprehur Islamaj.

Dega e NISMA-s ka akuzuar Qeverinë lokale të Prizrenit se është duke i mbyllur sytë përballë ndërtimeve pa leje dhe mbindërtimeve në zona të ndryshme të qytetit.

Madje zhvillimet në këtë drejtim ky subjekt opozitar i ka cilësuar si sulm ndaj perspektivës zhvillimore të urbanizmit të qytetit. Njëherësh, ka shprehur dyshimin se kjo dukuri është shpeshtuar në prag të zgjedhjeve komunale dhe kjo për interesat e partive të koalicionit qeverisës në Prizren.