Viti i grilave

Viti 2016 filloi me arrestime e përfundoi njëjtë nga aksione të ndryshme policore.

Duke filluar me arrestimet e 9 janarit, që erdhën nga protesta e Lëvizjes Vetëvendosje kundër marrëveshjeve të Brukselit me Serbinë për një asociacion të komunave me shumicë serbe dhe me Malin e Zi për demarkacionin kufitar, e duke vazhduar deri tek arrestimi i 59 zyrtarëve policorë, të cilët dyshohen për marrje e dhënie të ryshfetit, KALLXO.com me anë të një analize sjell top arrestimet e vitit 2016.

Arrestimi i dy protestuesve opozitarë të 9 janarit, Fidan Zymberit e Besnik Nezirit, erdhi pasi këta dy të fundit sipas policisë dyshohen për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe përdorimit të armës apo mjetit të rrezikshëm në mënyrë frikësuese ose kërcënuese.

Besnik Tahiri dyshohej se pas eskalimit të protestës së 9 janarit ka hedhur gaz lotsjellës në drejtim të policisë dhe ndërtesave qeveritare, e Fidan Zymberi sipas një video incizimi shihet teksa ka në dorë një mjet të rrezikshëm me ç’rast në seancën gjyqësore të mbajtur për këta dy të fundit Drita Gashi, avokate e Fidan Zymberit tha se në materialet e përdorura si prova nga kjo protestë, nuk shihen qartë veprimet që kreu klienti të saj.

E nga janari në shkurt nuk ndryshojnë shumë gjërat, të paktën jo nga ana e subjekteve politike. Në muajin shkurt, policia me anë të një aksioni arrestoi zyrtarë të Lëvizjes Vetëvendosje si Shefin e Grupit Parlamentar të LVV-së, Glauk Konjufca, zëdhënësin Frashër Krasniqi e duke u vënë në kërkim të dy zyrtarëve të tjerë Xhelal Sfeçlës dhe Salih Zybës.

Aksioni i policisë kishte të bënte me ndjekjet e zyrtarëve të Vetëvendosjes me rastin e demolimit të veturave të EULEX-it, në vitin 2009.

Prokuroria në atë kohë pati ngritur aktakuzë ndaj 27 personave, të gjithë këta pjesë të Lëvizjes Vetëvendosje.

Në prill të këtij viti, policia e EULEX-it, ishte vënë pas ish- komandantit të UÇK-së dhe ish- deputetit të PDK-së, Azem Syla, i dyshuar ky për tjetërsim pronash në Veternik e Çagllavicë.

Tri ditë pasi policia e kërkoi në shtëpinë e tij, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga PDK, Azem Syla, kishte vendosur t’i dorëzohet organeve të rendit dhe drejtësisë.

Në maj policia u vu në aksion për familjen Kqira, familje kjo e cila dyshohej për fajde.

Në këtë aksion policia arriti që të arrestojë shtatë persona e nga kjo ngjarje në Prizren, u sekuestruan një hotel, një restorant dhe një pronë luksoze.

Natën e 4 gushtit ndërtesa e Kuvendit të Kosovës u sulmua me një granatë hedhëse e nga kjo u arrestuan gjashtë aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje.

Atdhe Arifi, Astrit Dehari, Adea Batusha, Egzon Haliti, Petrit Ademi dhe Frashër Krasniqi janë gjashtë të arrestuarit të cilët sipas policisë organizuan dhe sulmuan kuvendin.

Në fund të shtatorit e në fund të tetorit pati arrestime nga ana e policisë së Serbisë.

Në shtator u arrestua Drejtori i Policisë Rajonale të Mitrovicës Nehat Thaçi, MBP kishte thënë se Thaçi u arrestua për terrorizëm.

Në muaj më pas Policia Serbe arrestoi një person tjetër Hilmi Kelmendin, nën dyshimet se kishte qenë pjesë e një rrahje ndaj një familjeje të komunitetit ashkali në kohën e luftës.

Disa ditë më parë Inspektorati i Policisë së Kosovës, arrestoi 59 zyrtarë policorë nën dyshimin se këta të fundit marrë ryshfet ose u kanë dhënë ndihmë kryesve të mundshëm. /Kallco.com/