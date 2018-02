Vizita e Shyqyri Bytyçit në Prizren

Ministri i Arsimit, Shyqyri Bytyçi, të enjten ka vizituar Prizrenin. Në oret e para të ditës së sotme, Bytyçi, vizitën e tij komunës së Prizrenit e ka filluar duke takuar kryetarin, Mytaher Haskuka, me të cilin ka zhvilluar një bashkëbisedim në rezidencën e këtij të fundit.

Pas takimit, në një konferencë të përbashkët për medie, kryetari Haskuka e ka falënderuan ministrin për vizitën, duke thënë se me mysafirin e tij ka bashkëbiseduar për temat që kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës nëpër shkolla, ngritjen e cilësisë dhe të pashmangshmën Pisa. Ai pret që përmes një bashkëpunimi të frytshëm, të arrihen rezultate të theksuara në sektorin e arsimit në këtë komunë.

Ministri Bytyçi, tha se resori që e drejton ai është mjaft i përkushtuar për të identifikuar të gjitha problemet më të cilat përballet arsimi në vend, dhe se tashmë kemi filluar me angazhime konkrete për zgjidhjen e tyre, duke bashkëpunuar ngushtë me të gjitha komunat, që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë dhe përmirësimit të infrastrukturës, por edhe përmes aplikimit të reformave në arsim.

Ministri Bytyçi, u shpreh i gatshëm që të bashkëpunojë ngushtë me drejtuesit e sektorit të arsimit në Prizren, duke mos përjashtuar edhe mbështetjen materiale në kuadër planifikimeve buxhetore që ka ministria për planet vepruese të këtij sektori në përmirësimin e gjendjes në arsimin parauniversitar në këtë komunë.

Ministri Shyqyri Bytyçi, i shoqëruar edhe nga kryetari Haskuka dhe drejtori komunal i arsimit në Prizren, Skender Susuri, më pas kanë pasur vizita në shkollën “ Abdyl Frashëri”, gjimnazin “ Gjon Buzuku”, Qendrën Burimore “ Nënë Tereza”, ndërsa kanë marrë pjesë edhe në një debat kushtuar Pisa-s në Qendrën e Kompetencave./tvprizreni.com/